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Туктамышева назвала главных людей года в фигурном катании 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Елизавета Туктамышева предложила создать номинации и наградить самых выдающихся спортсменов и тренеров в фигурном катании по итогам 2018 года.
"Во всех больших видах спорта по итогам года вручают награды. Чем мы хуже? Давайте сделаем номинации по примеру НБА и вручим награды победителям по итогам календарного 2018 года пока только в женском взрослом одиночном катании. Назовём награду пока "ICElebrity". "MVP" — Алина Загитова, "Новичок года" — Софья Самодурова, "Тренер года" — Этери Тутберидзе, "Запасной года" — Андрей Лазукин, "Возвращение года" — Лиза Туктамышева", — написала фигуристка в своем аккаунте в Instagram.
Пожалуй, триумф российского фигурного катания в этом году случился на Играх в Пхенчхане, когда 15-летняя Алина Загитова завоевала золото в женском одиночном катании. Она также стала серебряным призером в команде.
Туктамышева стала третьей в Финале Гран-при в Ванкувере и вместе с Евгенией Медведевой была включена в список запасных на чемпионат Европы.
Ранее тренер фигуристки Алексей Мишин сказал РИА Новости, что федерация поручила ему готовить Туктамышеву к чемпионату мира, который пройдет в марте в японской Сайтаме.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , РИА Новости
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