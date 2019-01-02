Российский спорт всё-таки закроют? Что ждёт нас в 2019 году

Полная самоизоляция? Новые допинг-скандалы? Триумф в биатлоне? Футболисты — чемпионы мира? Что будет в российском спорте в новом году.

Всё, самоизоляция?

В последние дни 2018 года в российском спорте разворачивалась крайне странная ситуация. Восстановленное в правах РУСАДА должно было до 31 декабря передать ВАДА доступ к необходимым данным, но то ли не хотело, то ли не могло это сделать, и, по мнению главы РУСАДА Юрия Гануса, дело обретало критический оборот. Он в открытом письме сообщил Владимиру Путину , что дело может дойти даже до спортивной самоизоляции России!

В России возможно всё. Даже то, что в середине января наш спорт действительно закроют.

Если и правда всё пойдёт по худшему сценарию, то российских спортсменов могут отстранить от участия во всех международных соревнованиях. Индивидуальный допуск, нейтральный флаг или вообще полный запрет — это уже возможные опции. Но из интересного российским болельщикам могут остаться только «Ижевская винтовка» да чемпионат России по фигурному катанию. Если так, то говорить о прогнозах на 2019 год просто бессмысленно. Но устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Кремль успокоил и весь российский спорт, и лично Гануса: «Обеспокоенности, которые он выразил, беспочвенны».

Так что, опираясь на прогноз Кремля, представим, что российский спорт всё-таки не закроют. Но что же тогда с ним случится? Где россияне будут побеждать, а где проигрывать?

Россию выжмут и отпустят

Проигрывать, скорее всего, будут на Олимпиаде в Сочи. Да-да, задним числом, на турнире пятилетней давности, который для России стал поводом для гордости, а для ВАДА — поводом объявить нашей стране войну на спортивном поприще. Уже сейчас на волоске повисло золото сборной России в биатлонной эстафете: информации о том, что Евгений Устюгов как-то спасает своё доброе имя и титул олимпийского чемпиона для себя и партнёров, по-прежнему нет.

Так что не нужно будет удивляться, если волосок в итоге отрежут. И получится, что Антон Шипулин , только-только завершивший карьеру, постфактум лишится золота Олимпиады.

Может быть, ВАДА, получившее полный доступ к информации московской лаборатории, найдёт ещё что-то интересное. Шерстить-то будут точно! И не только в пробах сочинских Игр. Конечно, хотелось бы верить, что придраться больше не к чему. Скандалы уже порядком надоели. Хотя, может, от нас и отстанут. Посмотрят пристально, скажем, на Норвегию. Эх, мечты…

Юниорки наступают!

Несмотря ни на что, жизнь будет продолжаться. Равно как будет продолжаться и российское доминирование в женском фигурном катании. В 2018 году Алина Загитова не только выиграла Олимпийские игры, но и потерпела несколько чувствительных поражений. А ведь уже совсем близко чемпионаты Европы и мира. Будем верить, что Алина сможет собраться и победить!

А дальше… Осенью нас ждёт что-то невероятное. Во взрослое катание вихрем ворвётся поколение девушек, делающих четверные. Останется та же Загитова. Вернётся Медведева, более устойчивая психологически и адаптировавшаяся к своей новой жизни. И битва за звание сильнейшей фигуристки мира будет просто невероятной! Жаль в 2020-м не будет зимней Олимпиады.

А где мировой лидер?

Кубок мира по биатлону выиграет норвежец Йоханнес Бё — это очевидно. Мартен Фуркад не выдержит давления и закончит карьеру посреди сезона. Он и так, похоже, прилично устал от биатлона. Так какой смысл продолжать, когда ещё и ничего не получается? Что до сборной России, то она проведёт самый успешный чемпионат мира за последние лет пять. Сейчас окрепнет, сколотит новые эстафетные четвёрки и понесётся сломя голову к финишу. Новая система отбора всё-таки принесёт свои плоды — никому же не хочется мариноваться на Кубке IBU.

А теперь про нестреляющих лыжников — немного серьёзнее. Олимпиада в Пхёнчхане показала, что у нас невероятно танлантливая молодая команда. И в 2019 году эти ребята начнут раскрываться в полной мере. Соперничество с норвежцами обострится до предела, и в итоге выиграют его российские лыжники. Скажем, Большунов выиграет Кубок мира, Устюгов окончательно долечит сломанный палец и снова сотворит фурор на «Тур де Ски», а Спицов блеснёт на чемпионате мира!

Хлеб-соль дадим, золото — нет

В марте нас ждёт большой спортивный праздник — Универсиада в Красноярске. Нет никаких сомнений, что всё пройдёт на высоком уровне, уж гостей у нас встречать умеют. Хлебом-солью зарубежных спортсменов в России накормят, но золотых медалей не дадут. За сборную России снова, скорее всего, будут выступать студенты, уже покорявшие и мировые, и олимпийские вершины, а потому у соперников в большинстве дисциплин не будет шансов. Разыгрывается 76 комплектов наград? Значит, штук 20-25 медалей у России будет только из золота. Иначе результат выступления вряд ли можно будет оценить положительно.

А вот на летних Европейских играх в Минске всё будет намного интереснее. И народу будет побольше, и видов спорта, и уровень конкуренции повыше. По крайней мере, организаторам, продвигающим бренд Европейских игр в массы, острая и яркая борьба очень нужна.

Атлеты с белым флагом

Что будет с российской лёгкой атлетикой? Да ничего хорошего! Есть, конечно, шанс, что ВФЛА восстановят в правах и на чемпионат мира в Дохе спортсмены из России поедут в своих национальных цветах, но он очень невелик. Скорее всего, Шубенкову, Шкуренёву, Ласицкене и все остальным придётся бороться в медальном зачёте не за страну, а за безликую строчку «Нейтральные атлеты». Не «из России», а просто «нейтральные».

Футболистов — в чемпионы мира!

Есть ли в России вообще хоть один вид спорта, который не погряз во всевозможных скандалах и в 2019 году претендует на великие свершения? Да. Это пляжный футбол. В прошлом году сборная России показала класс, остановив Бразилию, которая не проигрывала никому на протяжении двух лет или 66 матчей! Для победы в турнире этого оказалось мало, но в 2019-м шансов разжиться титулами у россиян будет предостаточно: летний сезон станет невероятно насыщенным и помимо ежегодных турниров вроде Межконтинентального кубка или Евролиги будет включать в себя турниры в рамках Европейских и Всемирных пляжных игр, а также чемпионат мира. Европейская квалификация к нему, кстати, пройдёт в Москве. При полных трибунах дома у России просто не будет шанса оступиться. А там уж и до третьей звезды на эмблеме недалеко. Кто там говорил, что России не быть чемпионом мира по футболу?