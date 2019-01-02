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Новый год фигуристов: Медведева в ванне и Тутберидзе в Дубаи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Instagram
Радостная Евгения Медведева в ванне с пробками от шампанского, Этери Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом в Дубаи и скромные празднования Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой — «Газета.Ru» рассказывает, как фигуристы встретили Новый год.
Одна из самых обсуждаемых и, безусловно, значимых личностей отечественного фигурного катания — тренер Этери Тутберидзе. Прошедший год был для нее очень насыщенным: здесь и победа Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане, и склоки с Евгенией Медведевой, и рекордные четверные Александры Трусовой и Анны Щербаковой.
Многочисленные поклонники благодарят тренера в комментариях инстаграма, желая много побед и всего наилучшего в 2019 году.
Тутберидзе проводит новогодние каникулы в компании самых близких людей — дочери Дианы Дэвис и хореографа из своей группы Даниила Глейхенгауза.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова встречала 2019 год в родном Ижевске. Фигуристка предпочла обойтись традиционной фотографией праздничной новогодней елки.
В посте спортсменка поблагодарила своих поклонников на трех языках — в том числе и на японском.
Вот у кого Новый год получился действительно ярким и насыщенным, так это у Евгении Медведевой. После полугодового пребывания в Канаде девушка вернулась на праздники в Россию. Девушка побывала на «Щелкунчике» в Большом театре, а также устроила волшебное новогоднее шоу с певцом Кристианом Костовым на Первом канале, породив еще больше слухов о романтических отношениях с ним.
Инстаграм Медведевой заполнен красивыми фотографиями. В комментариях болельщики спортсменки счастливы, что их любимица после такого тяжелого года наконец смеется и радуется жизни. Непопадание Евгении в сборную России, кажется, ничуть не испортило новогоднего настроения фигуристки.
Елизавета Туктамышева, чей год оказался скомкан из-за пропущенного чемпионата России и непопадания в сборную России, праздновала Новый год в компании друзей в домашней обстановке и, конечно же, своего бойфренда Андрея Лазукина. По сториз Туктамышевой в инстаграме видно, что молодые люди самостоятельно накрывали праздничный стол, играли в твистер и гуляли по Никольской улице.
Новоиспеченная чемпионка России Анна Щербакова обошлась скромным семейным празднованием. 14-летняя фигуристка также успела похвастаться новогодними подарками. Молодая девушка в качестве презентов получила забавные и милые свитера, в которых с радостью щеголяла в новогоднюю ночь.
Эстафету скромного празднования Нового года поддержали и фигуристы, выступающие в танцах на льду. Виктория Синицина обошлась милой фотографией с новогодней елкой и котиком. А ее партнер Никита Кацалапов поздравил поклонников красивым снимком с соревнований.
А вот по-настоящему снежным праздник выдался у Екатерины Бобровой, выступавшей в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. Спортсменка и ее супруг Андрей Депутат предстали в образе Деда Мороза и Снегурочки. А в традиционном обращении к подписчикам девушка и вовсе оказалась самой оригинальной.
«Чтобы год был насыщенным и очень интересным! И чтобы в следующем году на мой вопрос «поделитесь, что хорошего произошло с вами?» вам не хватило ограниченного количества символов, чтобы написать комментарий!» — написала спортсменка.
Фигуристка-открытие года Александра Трусова, запомнившаяся всем своим фантастическим исполнением четверных прыжков, показала необычную новогоднюю елку. Праздничные шары были украшены семейными фотографиями 14-летней спортсменки. Несмотря на столь юный возраст, фантазии ей не занимать.
Эффектная Елена Радионова, судя по всему, встречала 2019 год в теплых краях. Инстаграм фигуристки пестрит солнечными фотографиями в купальнике, а вот в новогоднюю ночь девушка опубликовала снимок в шикарном золотом платье.
Софья Самодурова — удивительная ученица Алексея Мишина, в этом сезоне выступившая в финале Гран-при, — в новогоднюю ночь предстала в шикарном образе. Девушка поразила снимком на фоне елки в черном кружевном платье. Поклонники фигуристки были восхищены красотой своей любимицы вне катка, одарив ее многочисленными комментариями с похвалой.
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Никита Кацалапов , Елена Радионова , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Соловьев , Екатерина Боброва , Газета.Ru
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