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Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена не признали вину 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов в суде признался в краже зеркал с машины олимпийского призера, однако отрицает свою вину в убийстве спортсмена, передает "РИА Новости".
"Я признаю, что украл зеркала, но у меня не было и мыслей об убийстве", — сказал обвиняемый в суде.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. Сообщалось, что он получил ножевое ранение во время разборки с двумя людьми, которые хотели украсть зеркала с автомобиля спортсмена.
Двое других обвиняемых Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева также не признали свою вину.
Ранее сообщалось, что убийство Тена подорвало доверие к полиции Казахстана.
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