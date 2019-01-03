Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена не признали вину

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов в суде признался в краже зеркал с машины олимпийского призера, однако отрицает свою вину в убийстве спортсмена, передает "РИА Новости"

"Я признаю, что украл зеркала, но у меня не было и мыслей об убийстве", — сказал обвиняемый в суде.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. Сообщалось, что он получил ножевое ранение во время разборки с двумя людьми, которые хотели украсть зеркала с автомобиля спортсмена.

Двое других обвиняемых Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева также не признали свою вину.

Ранее сообщалось, что убийство Тена подорвало доверие к полиции Казахстана.