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Оторваться с Костнер: что Медведева забыла в Италии 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Фигуристка Евгения Медведева, встретив Новый год в Москве, уехала в Больцано. В Италии двукратная чемпионка мира приняла участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala вместе с Каролиной Костнер.
Российская фигуристка Евгения Медведева покинула Москву и отправилась в Италию, где приняла участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala. Не выставочном турнире 19-летняя россиянка продемонстрировала свою новую короткую программу под музыку из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини «Тоска», с которой она выступила на прошедшем в Саранске чемпионате России.
Об участии Медведевой в соревнованиях в Больцано стало известно накануне Нового года, 31 декабря.
«Участие российской чемпионки Евгении Медведевой в Bolzano Passion Gala — классическая вишенка на торте и настоящий сюрприз для всех нас. Двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2018 является одной из самых известных и любимых фигуристок в мире. Для нас большая честь, что Медведева выступит в Больцано», — заявили организаторы турнира.
К слову, организационный комитет турнира был представлен Николеттой Ингушчи, Данилой Кьярини, Лоренцо Магри и Фабио Синьорини. Главной целью проведения ледового шоу является популяризация фигурного катания в Италии.
Что касается Медведевой, то она о своих планах общественности не рассказывала, лишь вскользь упомянув о том, что намерена выступить на нескольких стартах в 2019 году.
Текущий сезон является для 19-летней спортсменки дебютным под руководством нового тренера Брайана Орсера, к которому россиянка перешла в мае 2018 года после 11-летнего сотрудничества с Этери Тутберидзе.
На предсезонном турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International подопечная канадского специалиста завоевала серебряную медаль, уступив американке Брэди Теннелл. Кроме того, Медведева выиграла бронзу на этапе Гран-при в Канаде и заняла четвертое место на соревнованиях во Франции, не сумев квалифицироваться в финал.
На чемпионате России, по итогам которого определилась заявка сборной на первенство Европы, фигуристка заняла итоговую седьмую строчку.
Согласно регламенту, гарантированное место в национальной команде получают спортсменки, занявшие первое и второе места. В нынешнем розыгрыше путевки в сборную получили Станислава Константинова и Алина Загитова, занявшие четвертую и пятую строчку соответственно, поскольку первые три достались юниоркам, которые в силу возраста не могут принять участие в чемпионате Европы. Третью фигуристку определял тренерский совет — и он выбрал Софью Самодурову.
Медведева же оказалась в резерве после Елизаветы Туктамышевой. Кроме того, 19-летняя фигуристка не смогла попасть в основную заявку на участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Медведева включена только в запас вместе с Марией Сотсковой.
Несмотря на непопадание в состав сборной России, фигуристка возвращаться в Канаду не стала и встретила Новый год в Москве.
«Много подарков получила от фанатов. В основном «мемные» вещи — булочку с корицей, классную елку с новогодними игрушками», — рассказала Медведева во время беседы со своими подписчиками в инстаграме.
Помимо подопечной Орсера в ледовом шоу в Больцано выступили и другие россияне, среди которых чемпионы страны и серебряные призеры Олимпиады-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В текущем сезоне российский дуэт выиграл этапы Гран-при в американском Эверетте и в Москве, а также завоевал бронзовую медаль в финале соревнований. В Ванкувере пара Тарасова и Морозова набрала в общей сумме 214,20 балла, уступив французскому дуэту Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, а также Чэн Пэн и Цзинь Яну из Китая.
Кроме того, среди представителей России в Италии выступили Серафима Саханович и Елизавета Нугуманова, которую итальянцы называют юным талантом. Примечательно, что 16-летняя ученица Ангелины Туренко заняла предпоследнее, 17-е место на чемпионате России.
Также участие в Bolzano Passion Gala приняла и многократный призер мира и Европы Каролина Костнер. Ее в Италии и вовсе считают «Королевой итальянского фигурного катания».
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Станислав Константинов , Евгения Тарасова , Каролина Костнер , Елизавета Туктамышева , Морган Сипре , Мария Сотскова , Алина Загитова , Владимир Морозов
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