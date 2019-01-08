Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая и двукратный серебряных призёр Игр 2018 года Евгения Медведева поставили лайк под постом тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая разместила на странице в «инстаграме» фотографии бывших учеников и написала: «В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили».
Липницкая завершила карьеру в 2017 году. Медведева по итогам прошлого сезона покинула группу Тутберидзе и стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
В своём сообщении Тутберидзе также опубликовала фото Анастасии Таракановой, Дарьи Паненковой, Полины Цурской, Серафимы Саханович, Адьяна Питкеева и Сергея Воронова.