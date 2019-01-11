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Тотьмянина получила серьезную травму ноги 

Рамблер + ещё 11 7 часов назад
Фото: Instagram
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина попала в больницу с травмой ноги. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в ее Instagram.
Снимок демонстрирует перебинтованную ногу спортсменки и присоединений к ней катетер. Судя по геолокации, фото было сделано в немецкой больнице Evangelisches Krankenhaus Mülheim.
«Новый год!новая нога!ураааа! Здоровья всем!» — написала фигуристка, добавив хэштег #ненавижусвоюработу.
О какой именно травме идет речь, она не уточнила.
Подписчики Тотьмяниной предположили, что она снова сломала ногу. 30 декабря 2017 года фигуристка получила перелом правой ноги, ей сделали три операции.
«Что же опять случилось? Падение? По-моему та же нога, что в прошлый раз (((« — написала @g.rushechka (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторые пользователи предположили, что фигуристка продолжила лечение старой травмы.
«Наверное это повторная операция, которую делают через год?! Вынимают все железные крепления…» — отметила @lubash60.
«Ох, я надеюсь, это реабилитация старой травмы или вы получили таки новую? Татьяна, удачи вам и здоровья», — добавила @ angelina.yk81.
Осенью 2004 года на этапе Гран-при Skate America спортсменка получила серьезную травму. Она упала после неудачной поддержки, ударилась головой и потеряла сознание. У фигуристки диагностировали сотрясение мозга и множественные гематомы. Однако вскоре после этого она снова вышла на лед. В 2006 году Тотьмянина завоевала «золото» на Олимпиаде в Турине в паре с Максимом Марининым.
Комментарии
Фигурное катание , Максим Маринин , Татьяна Тотьмянина
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