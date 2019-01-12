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Косторная назвала имя тренера-"героя наших дней". Это не Тутберидзе 

РИА Новости + ещё 3 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алена Косторная, ставшая в 15 лет бронзовым призером чемпионата России в соревнованиях одиночниц, назвала тренера, которого считает по-настоящему великим.
"Многие люди в мировой истории достойны уважения, — приводит слова Косторной "Культура". — Если говорить о героях наших дней, то в первую очередь назову Елену Анатольевну Чайковскую. Она выдающийся тренер, воспитавшая плеяду знаменитых чемпионов. По-настоящему великая женщина. Я очень рада, что занимаюсь в группе Этери Тутберидзе, которая продолжает славные традиции, заложенные Чайковской. Наша школа в авангарде развития не только отечественного, но и всего мирового фигурного катания".
Напомним, золото на первенстве страны в Саранске завоевала Анна Щербакова, серебро в активе Александры Трусовой. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лишь пятой.
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Фигурное катание , Анна Щербакова , Елена Чайковская , Алина Загитова
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