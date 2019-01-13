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«Резкие боли»: Плющенко попал в больницу 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации источника, 36-летний россиянин обратился к врачам, пожаловавшись на сильные боли в спине, после чего был госпитализирован в одну из московских больниц.
Отмечается, что его поместили в нейрохирургическое отделение, где он находится с 10 января.
На данный момент обстоятельства и подробности того, как спортсмен получил повреждение, выясняются.
Плющенко является многократным чемпионом мира и Европы, а также двукратным обладателем олимпийского золота. В своей профессиональной карьере именитый фигурист неоднократно сталкивался с травмами. В том числе у Плющенко были серьезные проблемы со спиной.
Впервые он пожаловался на боли в области спины в январе 2013 года на чемпионате Европы в Загребе.
Спортсмену в Израиле была сделана операция на позвоночнике, в ходе которой межпозвоночный диск был заменен на искусственный. Из-за травмы Евгений Плющенко был вынужден сняться с чемпионата мира, а также пропустил серию этапов Гран-при в следующем сезоне.
Основной целью Плющенко была подготовка к олимпийскому сезону для участия на Играх-2014 в Сочи. Завоевав на Олимпиаде золотую медаль в командных соревнованиях, Плющенко также претендовал на победу в мужском одиночном катании. Однако во время тренировки фигурист за минуту до начала выступления в короткой программе отказался от участия из-за болей в спине.
Медицинское обследование показало, что у Плющенко был сломан один из шурупов, который удерживал межпозвоночный имплант. Вскоре спортсмену была сделана еще одна сложная операция по удалению сломанного элемента в позвоночнике.
После этого в СМИ активно обсуждалась тема скорого завершения карьеры Плющенко, однако он принял решение остаться в фигурном катании и начать подготовку к новому сезону. Спустя три месяца после операции Плющенко принял участие в нескольких ледовых шоу, однако с главных стартов сезона-2014/15 был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем.
Несмотря на это, он был включен в состав участников чемпионата России, где фигурист имел возможность попасть в заявку сборной на последующие первенства Европы и мира. Однако и от этого Плющенко отказался.
Спортсмен перед контрольными прокатами уехал в Израиль, где ему сделали новое обследование, которое показало, что второй шуруп, удерживающий межпозвоночный диск, дал трещину. В связи с этим фигуристу было рекомендовано резко снизить нагрузки.
В марте 2017 года Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Одной из главных причин стали проблемы со здоровьем.
«Когда решили, что со спортом пора заканчивать? Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел.
У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся.
Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год — и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим», — сказал Плющенко в эфире «Матч ТВ».
Двукратный олимпийский чемпион открыл свою академию по фигурному катанию в Москве. Под руководством Плющенко занимаются такие спортсменки, как олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, а также бывшие ученицы Этери Тутберидзе Серафима Саханович и Анастасия Тараканова.
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Фигурное катание , Статьи , Аделина Сотникова , Евгений Плющенко
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