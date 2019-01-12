Медведева продолжает тренировки на катке ЦСКА в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева продолжает тренировки в Москве на катке ЦСКА и планирует отправиться в Канаду в расположение тренерского штаба Брайана Орсера через неделю, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и женском одиночном катании Медведева выступила на декабрьском чемпионате России в Саранске, где заняла седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы.