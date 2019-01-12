Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева продолжает тренировки в Москве на катке ЦСКА и планирует отправиться в Канаду в расположение тренерского штаба Брайана Орсера через неделю, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и женском одиночном катании Медведева выступила на декабрьском чемпионате России в Саранске, где заняла седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы.
"Медведева временно работает в ЦСКА, а через неделю отправится в Канаду, — сообщил собеседник агентства. — Она работает индивидуально, по плану своего тренера Брайана Орсера, в Москве ею никто не руководит у борта. Она выходит на тот лед, который ей удобен, но катается в одно время с другими фигуристами ЦСКА".