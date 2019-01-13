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Туктамышева заявила, что возвращается в форму 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: Yutaka globallookpress.com
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что возвращается к своей оптимальной физической форме.
Спортсменка опубликовала видео в Intagram, на котором безошибочно исполнила каскад: двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп.
«А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму. Наконец вернулась к любимым прыжкам», — написала Туктамышева.
Туктамышева из-за воспаления лёгких пропустила чемпионат России в Саранске и не была включена в основной состав национальной сборной на чемпионат Европы в Минске, который пройдёт с 21 по 27 января 2019 года.
Ранее Туктамышева назвала лауреатов выдуманной ею премии в фигурном катании.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева
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