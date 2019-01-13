Рудковская отреагировала на новости о здоровье Плющенко

Свое нежелание говорить о состоянии здоровья супруга Рудковская объяснила тем, что Плющенко уже покинул большой спорт, а потому речь идет о его частной жизни.

Ранее СМИ сообщили, что Плющенко попал в одну из больниц Москвы. Это произошло еще 10 января, однако стало известно только сейчас. Спортсмен пожаловался на резкие боли в спине. Что именно стало причиной недомогания, пока не известно.

Фигуриста госпитализировали незадолго до его 12-летней годовщины знакомства с Яной Рудковской. В соцсетях она рассказала подписчикам обстоятельства их первой встречи, произошедшей в Лондоне.