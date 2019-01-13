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Рудковская отреагировала на новости о здоровье Плющенко 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здоровье двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко касается только его семьи. Такое заявление сделала жена спортсмена Яна Рудковская, отказавшись комментировать его состояние, передает РИА Новости.
Свое нежелание говорить о состоянии здоровья супруга Рудковская объяснила тем, что Плющенко уже покинул большой спорт, а потому речь идет о его частной жизни.
Ранее СМИ сообщили, что Плющенко попал в одну из больниц Москвы. Это произошло еще 10 января, однако стало известно только сейчас. Спортсмен пожаловался на резкие боли в спине. Что именно стало причиной недомогания, пока не известно.
Фигуриста госпитализировали незадолго до его 12-летней годовщины знакомства с Яной Рудковской. В соцсетях она рассказала подписчикам обстоятельства их первой встречи, произошедшей в Лондоне.
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Фигурное катание , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , РИА Новости
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