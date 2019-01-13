Рудковская назвала причину госпитализации Плющенко

Появились подробности срочной госпитализации известного фигуриста Евгения Плющенко . Супруга спортсмена рассказала, что медикам пришлось делать ему операцию, передает КП.

Яна Рудковская отметила, что еще с прошлого лета мужа беспокоили сильные боли в области шеи. Обследование показало, что у Евгения — грыжа позвоночника. Это частая проблема профессиональных спортсменов из-за больших физических нагрузок. Плющенко был занят в многочисленных шоу и откладывал операцию до последнего.

Вчера фигуристу сделали операцию, устранили грыжу на позвоночнике, которая сдавливала нерв и причиняла боль. По словам Рудковской, сейчас двукратный олимпийский чемпион идет на поправку и благодарит поклонников и друзей за поддержку.

Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Завершил карьеру в 2017 году. Десять лет назад женился на Яне Рудковской. У пары растет сын Александр, которому неделю назад исполнилось шесть лет.