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Рудковская назвала причину госпитализации Плющенко 

Рамблер + ещё 16 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Появились подробности срочной госпитализации известного фигуриста Евгения Плющенко. Супруга спортсмена рассказала, что медикам пришлось делать ему операцию, передает КП.
Яна Рудковская отметила, что еще с прошлого лета мужа беспокоили сильные боли в области шеи. Обследование показало, что у Евгения — грыжа позвоночника. Это частая проблема профессиональных спортсменов из-за больших физических нагрузок. Плющенко был занят в многочисленных шоу и откладывал операцию до последнего.
Вчера фигуристу сделали операцию, устранили грыжу на позвоночнике, которая сдавливала нерв и причиняла боль. По словам Рудковской, сейчас двукратный олимпийский чемпион идет на поправку и благодарит поклонников и друзей за поддержку.
Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Завершил карьеру в 2017 году. Десять лет назад женился на Яне Рудковской. У пары растет сын Александр, которому неделю назад исполнилось шесть лет.
Комментарии25
Фигурное катание , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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