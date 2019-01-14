Обвиняемый в убийстве Тена рассказал о храбрости фигуриста

Житель Казахстана Нуралы Киясов, обвиняемый в нанесении смертельных ран фигуристу Денису Тену, заявил, что не хотел убивать спортсмена и планировал просто напугать его ножом. Об этом сообщает Informburo.kz.

Бронзовый призер ОИ-2014 Денис Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате после нападения. В этот день 25-летний спортсмен застал двух мужчин за попытками снять зеркала с его машины и попытался их остановить.

По словам Киясова, он решил вмешаться в конфликт, когда Тен начал драться с его сообщником — Арманом Кудайбергеновым.

«У меня в руках был нож, схватил за руку на себя Дениса сзади. Я думал, покажу нож, он испугается и убежит. Я потянул два раза к себе. Он не испугался», — заявил Киясов.

Он добавил, что признает свою вину только в краже, а не в убийстве с применением оружия. Киясов отметил, что у них не было предварительного сговора, попросил прощения у матери Тена и у всех жителей Казахстана.

На теле Тена было обнаружено два ножевых ранения глубиной три и девять сантиметров. Фигурист потерял три литра крови, его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.