Крупному провалу Медведевой нашли оправдание

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Провал Медведевой на чемпионате России объяснили 

Lenta.ru 3 часа назад
Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Миша Ге объяснил неудачное выступление спортсменки на чемпионате России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson.
Специалист заявил, что россиянке не хватило времени отработать новую короткую программу.
«Мы понимали, что осталось три недели до начала чемпионата. Это очень мало», — пояснил он.
19-летняя Медведева заняла седьмое место по итогам чемпионата России. Основной проблемой для спортсменки стал прокат новой короткой программы. На этом этапе турнира она показала худший результат в карьере, заняв промежуточное 14-е место. Неудача на чемпионате не позволила Медведевой попасть в состав сборной на чемпионат Европы. Фигуристка оказалась в числе двух запасных.
После завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане, Медведева покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка переехала в Канаду. С мая 2018-го она тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Миша Ге
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