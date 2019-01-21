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Загитова «прогуляла» первую тренировку на чемпионате Европы 

Рамблер + ещё 18 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова не пришли на первую тренировку на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске, сообщает Sport24.
Представительницам одиночного катания российской сборной было предоставлено время во второй разминочной группе с 7:40 до 8:20, однако ни одна российская спортсменка в заявленное время на льду «Минск-арены» не появилась.
По информации издания, в группу с россиянками также попали представительница Армении Анастасия Галустян, Элизабете Юбкане из Латвии и Анита Эстлунд из Швеции.
Корреспондент Sport24 в своём аккаунте в Twitter выложил фото практически пустого катка, подчеркнув, что тренироваться вышла только шведка.
По словам автора статьи, вторая тренировка российских спортсменок назначена на этот же день в промежутке с 14:15 до 14:55 по московскому времени.
Фигурное катание , Станислав Константинов , Алина Загитова , Анастасия Галустян
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