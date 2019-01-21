Загитова «прогуляла» первую тренировку на чемпионате Европы

Представительницам одиночного катания российской сборной было предоставлено время во второй разминочной группе с 7:40 до 8:20, однако ни одна российская спортсменка в заявленное время на льду «Минск-арены» не появилась.

По информации издания, в группу с россиянками также попали представительница Армении Анастасия Галустян , Элизабете Юбкане из Латвии и Анита Эстлунд из Швеции.

Корреспондент Sport24 в своём аккаунте в Twitter выложил фото практически пустого катка, подчеркнув, что тренироваться вышла только шведка.

По словам автора статьи, вторая тренировка российских спортсменок назначена на этот же день в промежутке с 14:15 до 14:55 по московскому времени.