Закат Загитовой: Тутберидзе выбрала новую фаворитку

Тутберидзе «выбрала» новую олимпийскую чемпионку

Фигуристка Камила Валиева — новая фаворитка тренера Этери Тутберидзе и, возможно, следующая олимпийская чемпионка в одиночном катании, пишет «Газета.ru»

Несколько дней назад Тутберидзе опубликовала в инстаграме снимок своей подопечной Валиевой в образе «девочки на шаре» с картины художника Пабло Пикассо

«Моя любимая программа в этом году», — сообщила она.

Программа Валиевой включает двойной аксель, тройные флип и тулуп, а также каскад тройной лутц. На Кубке Москвы судьи оценили ее в 73,45 балла.

12-летная Камила Валиева начала карьеру в Казани, в 2012 году перебралась в Москву, а с Тутберидзе работает с весны 2018-го.

До будущего сезона Валиева не сможет участвовать даже в международных юниорских турнирах из-за возрастных ограничений.