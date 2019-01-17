Закат Загитовой: Тутберидзе выбрала новую фаворитку

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Тутберидзе «выбрала» новую олимпийскую чемпионку 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фигуристка Камила Валиева — новая фаворитка тренера Этери Тутберидзе и, возможно, следующая олимпийская чемпионка в одиночном катании, пишет «Газета.ru».
Несколько дней назад Тутберидзе опубликовала в инстаграме снимок своей подопечной Валиевой в образе «девочки на шаре» с картины художника Пабло Пикассо.
«Моя любимая программа в этом году», — сообщила она.
Программа Валиевой включает двойной аксель, тройные флип и тулуп, а также каскад тройной лутц. На Кубке Москвы судьи оценили ее в 73,45 балла.
12-летная Камила Валиева начала карьеру в Казани, в 2012 году перебралась в Москву, а с Тутберидзе работает с весны 2018-го.
До будущего сезона Валиева не сможет участвовать даже в международных юниорских турнирах из-за возрастных ограничений.
«Однако уже сейчас можно утверждать, что Тутберидзе рассматривает Валиеву как главную претендентку на победу на Олимпийских играх — 2022», — считает автор публикации.
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Фигурное катание , Видео , Пабло Пикассо , Газета.Ru
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