Вынесен приговор убийцам фигуриста Тена

Фигуранты дела об убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов получили по 18 лет тюрьмы. Об этом сообщает Informburo.kz.

Прокурор требовал для Киясова и Кудайбергенова 20 лет лишения свободы. Третьей фигурантке дела — Жанар Толыбаевой — обвинение просило назначить четыре года тюрьмы, ее обвиняют в краже по предварительному сговору и в недонесении о преступлении.

По данным Nur.kz, Толыбаеву приговорили к четырем годам тюрьмы. Ее оправдали по статье о краже и обязали выплатить сто тысяч тенге ущерба (около 17,5 тысячи рублей).

Киясов и Кудайбергенов будут отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности, а Толыбаева — в учреждении средней безопасности.

Кудайбергенову вменяли статьи о краже по предварительному сговору, а также о разбое и убийстве, совершенными группой лиц по предварительному сговору. Киясову инкриминировали те же статьи, кроме кражи.

Бронзовый призер ОИ-2014 Денис Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате после нападения. В этот день 25-летний казахстанский фигурист застал двух мужчин за попытками снять зеркала с его машины и решил их остановить, после чего началась драка.

Позже на теле Тена обнаружили два ножевых ранения глубиной три и девять сантиметров. Фигурист потерял три литра крови, его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Мать Тена считает случившееся заказным убийством. Киясов заявил, что не хотел убивать спортсмена и планировал просто напугать его ножом. Он признал свою вину только в краже, а не в убийстве, и заявил, что у них не было предварительного сговора.