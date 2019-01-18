Плющенко вернулся на лед на седьмой день после операции

"Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на седьмой день после операции! Спасибо док, Дзукакев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу", — написал Плющенко в своем инстаграме.

"Дорогие друзья! А я уже с разрешения врача, который меня прооперировал, стою на льду. Спасибо большое, что переживали, за поддержку! Со мной все в порядке. Движемся дальше, работаем, трудимся. Всем хорошего настроения и, конечно же, здоровья", — сказал Евгений, продемонстрировав несложные танцевальные движения на льду.

Напомним, что Плющенко отменил ряд запланированных выступлений в рамках программы "Принц на льду" из-за травмы.