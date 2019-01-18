Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, которому 12 января в Москве сделали операцию по устранению грыжи на позвоночнике, ровно через неделю вернулся на лед, передает "Советский спорт".
"Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на седьмой день после операции! Спасибо док, Дзукакев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу", — написал Плющенко в своем инстаграме.
"Дорогие друзья! А я уже с разрешения врача, который меня прооперировал, стою на льду. Спасибо большое, что переживали, за поддержку! Со мной все в порядке. Движемся дальше, работаем, трудимся. Всем хорошего настроения и, конечно же, здоровья", — сказал Евгений, продемонстрировав несложные танцевальные движения на льду.
Напомним, что Плющенко отменил ряд запланированных выступлений в рамках программы "Принц на льду" из-за травмы.
Ранее сообщалось, что бывший комментатор "НТВ-Плюс" Василий Соловьев считает что Президент России Владимир Путин лично разрешил Евгению Плющенко не выступать в мужских индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию на Играх — 2014.