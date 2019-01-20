Медведева пожелала Фернандесу удачи на чемпионате Европы в Минске

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева , пожелала бронзовому призёру Игр-2018, двукратному чемпиону мира испанцу Хавьеру Фернандесу удачи на чемпионате Европы — 2019, который стартует 23 января в Минске.

«Удачи в Минске, Хавьер!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Медведева и Фернандес в сезоне-2018/19 тренируются в Канаде под руководством Брайана Орсера и Трейси Уилсон. Для 27-летнего Фернандеса, который пропускал серию Гран-при, континентальное первенство, скорее всего, станет последним в карьере. Медведева по итогам чемпионата России не сумела отобраться в национальную команду.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.