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Фигуристка Медведева объявила о возвращении в Канаду 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о возвращении в Канаду. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Медведева приехала в Москву в декабре после завершения чемпионата России, который проходил в Саранске. В Москве спортсменка тренировалась в ледовом дворце ЦСКА.
"Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне [Тарасовой] за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки. Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме", — написала 19-летняя спортсменка.
Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.
В текущем сезоне Медведева выступает под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Россиянка заняла третье и четвертое место на этапах Гран-при по фигурному катанию, впервые в карьере не пробившись в финал серии, который проходил в начале декабря в Ванкувере. На чемпионате России, который прошел в декабре в Саранске, спортсменка стала седьмой.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елена Буянова
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