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Туктамышева поделилась переживаниями из-за непопадания на ЧЕ 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала непопадание на чемпионат Европы, передает "Советский спорт".
Спортсменка рассказала о том, как хотела принять участие в соревновании.
"Что касается пропуска чемпионата Европы, то я действительно сильно расстроилась, было неприятно. Неприятное состояние. Я понимала, что не успеваю восстановиться, но в то же время мне очень этого хотелось. Что ж, такова жизнь", — поделилась эмоциями Туктамышева во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной.
Напомним, что перед чемпионатом России фигуристка попала в больницу с воспалением легких, поэтому она не смогла заработать путевку на турнир, который будет проходить в Минске с 23 по 27 января.
Ранее было опубликовано видео с попавшим в больницу бывшим фигуристом Евгением Плющенко.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Евгений Плющенко , Советский спорт
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