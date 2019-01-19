Туктамышева поделилась переживаниями из-за непопадания на ЧЕ

Спортсменка рассказала о том, как хотела принять участие в соревновании.

"Что касается пропуска чемпионата Европы, то я действительно сильно расстроилась, было неприятно. Неприятное состояние. Я понимала, что не успеваю восстановиться, но в то же время мне очень этого хотелось. Что ж, такова жизнь", — поделилась эмоциями Туктамышева во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной.

Напомним, что перед чемпионатом России фигуристка попала в больницу с воспалением легких, поэтому она не смогла заработать путевку на турнир, который будет проходить в Минске с 23 по 27 января.