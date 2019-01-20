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Елизавета Туктамышева: я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье 

Вести.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Paul Chiasson /ТАСС
Чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не исключила, что может скоро завершить профессиональную карьеру.
"Я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье, — рассказала 22-летняя россиянка, которую цитирует РИА Новости. — Сезон, два? Но это все равно уже считается концом карьеры".
При этом Туктамышева отметила, что в следующем сезоне еще точно выйдет на лед. Кроме золотой медали чемпионата мира 2015 года в ее активе золото и бронза чемпионатов Европы, а также серебро командного мирового первенства.
Отметим, что Туктамышева пропустила недавний чемпионат России из-за болезни.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , РИА Новости
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