Елизавета Туктамышева: я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье

Чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не исключила, что может скоро завершить профессиональную карьеру.

"Я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье, — рассказала 22-летняя россиянка, которую цитирует РИА Новости. — Сезон, два? Но это все равно уже считается концом карьеры".

При этом Туктамышева отметила, что в следующем сезоне еще точно выйдет на лед. Кроме золотой медали чемпионата мира 2015 года в ее активе золото и бронза чемпионатов Европы, а также серебро командного мирового первенства.

Отметим, что Туктамышева пропустила недавний чемпионат России из-за болезни.