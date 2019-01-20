Раскрыта тайна зарплаты фигуристов

Туктамышева рассказала о заработках российских фигуристов

Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов. По словам 22-летней спортсменки, за один месяц гастролей можно накопить на «неплохой автомобиль».

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о житейских проблемах в профессиональном фигурном катании. В частности, 22-летняя спортсменка поделилась подробностями об одном из самых насущных и популярных вопросов о заработках отечественных фигуристов. Так, чемпионка мира и Европы во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной сообщила, что зарплата у спортсменов является невысокой, а основная часть доходов идет за счет призовых на соревнованиях.

«По поводу доходов. Если хорошо кататься, как в этом сезоне, то суммы приходят с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая, поэтому надо либо копить, либо ездить на шоу», — сказала Туктамышева.

При этом она подчеркнула, что именно участие в шоу является наиболее востребованным у российских фигуристов.

«Шоу — это самое распространенное, чем зарабатывают фигуристы. Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину. Если месяц на гастролях кататься, то можно», — поведала Туктамышева.

Также у ученицы Алексея Мишина поинтересовались о нагрузке, которую фигуристы преодолевают во время тренировочных занятий.

«Зависит от времени сезона. Если межсезонье, то это прыжков 60 за одну тренировку. Если подготовка к соревнованиям, то 20-30. Нужно всегда держать себя в форме. Когда межсезонье, то надо работать на усталость», — добавила она.

Если говорить об основной финансовой поддержке российских фигуристов, то она идет прежде всего от школы, где занимается спортсмен. Примечательно, что у каждой школы составлены свои правила насчет выделения денежных средств своим воспитанникам. Самым распространенным случаем является финансирование тех фигуристов, которые пробились на национальные первенства.

Прежде всего спортсменам оплачиваются такого рода услуги, как проезд и проживание в гостинице в другом городе, а также помощь в создании и шитье костюмов, хотя чаще всего фигуристы и их тренеры за пошивом костюмов обращаются к личным дизайнерам и сами оплачивают их услуги.

Оказывает финансовую поддержку и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако случается это только тогда, когда фигуристы заявляются на международные соревнования. В декабре олимпийский чемпион в командных соревнованиях Сочи-2014 Дмитрий Соловьев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как именно происходит данный процесс.

«Чтобы начала помогать федерация, нужно дать какой-то результат на международных соревнованиях. Как минимум, на Гран-при среди юниоров. После этого уже может обсуждаться какое-то финансирование со стороны ФФККР.

А до этого можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны школы, к которой привязан спортсмен. Или на ресурсы своих родителей», — заявил Соловьев.

Так, Федерация выдает средства на перелеты и проживание в других странах, а также закупает инвентарь и экипировку национальной сборной. Зарплату фигуристы также получают от ФФККР. Однако выделяется она только представителям взрослой сборной России, а ее размер зависит от результатов спортсмена на международном уровне.

«Спортсменам высокого уровня — таким, как Алина Загитова, Евгения Медведева, наши одиночники, пары и танцоры, которые входят в сборную России, — полностью оплачивают перелеты, костюмы и какие-то, не дай бог, травмы. Все это финансируется со стороны федерации»,

Примечательно, что зарплату тренеры по фигурному катанию также получают от Федерации. Если быть точнее, то все спортивные школы финансируются государством. Таким образом, сам спортсмен не оплачивает услуги своих преподавателей. Однако фигурист в свою очередь имеет конкретные обязательства перед своей школой, которые прописаны в личном контракте.

В данном случае интересным выглядит ситуация с Евгенией Медведевой, которая с мая 2018 года работает в группе канадского тренера Брайана Орсера. 19-летняя россиянка занимается в частном клубе Toronto Cricket Skating and Curling Club.

При этом никаких средств для оплаты обучения в Канаде Медведева со стороны ФФККР не получает. Услуги Орсера российская фигуристка вынуждена также оплачивать самостоятельно.

К слову, сотрудничество Медведевой с канадским специалистом выходит весьма затратным. По информации журналиста портала Icenetwork Филиппа Херша, у Орсерса составлена конкретная почасовая ставка, а процентов с заработков своих учеников канадец не берет. В последние годы за час работы с тренером фигуристы платили $110. Сейчас же, по словам Орсера, эта ставка незначительно выросла.