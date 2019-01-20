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9-летняя ученица Плющенко превзошла его 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский фигурист, двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко, руководящий собственной спортивной академией «Ангелы Плющенко», опубликовал видео тренировки одной из своих подопечных — Софьи Титовой.
9-летняя фигуристка на полу исполнила самый сложный прыжок в женском фигурном катании — аксель в 3,5 оборота.
«Я такого в её возрасте не видел. Я на полу запрыгал в 11 лет!», — написал Плющенко.
Во взрослой сборной России этот прыжок на соревнованиях исполняет только Елизавета Туктамышева.
Как писал News.ru, Туктамышева окрестила себя «пожилой фигуристкой».
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Евгений Плющенко
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