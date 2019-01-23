Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова и Морозов уступили французам на ЧЕ в Минске 

News.ru + ещё 53 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 73,90 баллов по итогам короткой программы чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.
Фигуристы оценили свое выступление, отметив, что допустили несколько ошибок, потому что программа была новая, экспериментальная.
«Ошибка на прыжке сильно наказуема. Это расстраивает нас. Будем настраиваться на произвольную программу. Завтра всё будет с чистого листа. Срываешь элемент — теряешь 5-6 баллов», — сказала Евгения Тарасова.
Фигуристка отметила, что это была техническая ошибка, теперь пара настраивается на свою программу.
«Нам по душе больше старая программа, тренер настаивал на возвращении программы. Тренер убедил. Это был эксперимент, возвращение к старой программе», — подчеркнула Тарасова.
В соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место, лидируют французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре у которых 76,55 балла. Тройку сильнейших замыкают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).
Произвольную программу фигуристы представят 24 января.
Ранее российская спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский показали лучший результат сезона в короткой программе на чемпионате Европы в Минске. Судьи оценили их выступление в 72,58 баллов, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Российская фигуристка посетовали на волнение на ЧЕ Чемпион США по фигурному катанию покончил с собой Медведева нашла место для тренировок в России
Комментарии
Фигурное катание , Евгений Тарасов , Александр Бойков , Евгения Тарасова , Дмитрий Козловский , Владимир Морозов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» объявил о переходе Игуаина
Еще одна фигуристка заговорила о «правильном» допинге
«Атлетико» принял решение по Морате
Заплатит за позор России: с Макларена требуют миллионы5
Салах удалил аккаунты в соцсетях
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:46
«Обманывали весь мир»: от России требуют денег
Зимние виды спорта Статьи
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
00:38
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
01:46
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Футбол
00:35
России угрожают отстранением от Олимпиады в Токио
Летние виды спорта
01:57
Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение