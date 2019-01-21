Мать Дениса Тена обжалует приговор суда по делу об убийстве фигуриста

Оксана Тен — мать погибшего в Казахстане фигуриста — планирует обжаловать приговор виновным по делу об убийстве.

"Предварительное согласие на подачу апелляции она дала. Нам сейчас нужно получить приговор суда", — цитирует ТАСС адвоката Оксаны Тен Нурлана Устемирова. Сторона защиты считает, что по статье 99 Уголовного кодекса Казахстана ("Убийство") нужно привлечь Жанар Толыбаеву (она не участвовала непосредственно в убийстве, но не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы). Также адвокат настаивает на выделении в отдельное производство дело о подстрекательстве.

Суд в Казахстане 17 января приговорил Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена, к 18 годам лишения свободы. Кроме убийства обоих обвиняемых признали виновными в разбое, а отдельно Кудайбергенова — в краже.

Фигурантка дела Жанар Толыбаева получила четыре года колонии. Она находилась неподалеку от места убийства. Следователи полагают, что она должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомашины или других прохожих.