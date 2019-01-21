В федерации отреагировали на рассказ фигуристки о допинге

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на высказывание фигуристки Анастасии Шаботовой о том, что в российском фигурном катании принято употреблять запрещенные препараты.

«Да ну, чушь какая-то», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Ранее News.ru сообщал о том, что 13-летняя российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.