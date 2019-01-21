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В федерации отреагировали на рассказ фигуристки о допинге 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на высказывание фигуристки Анастасии Шаботовой о том, что в российском фигурном катании принято употреблять запрещенные препараты.
«Да ну, чушь какая-то», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Ранее News.ru сообщал о том, что 13-летняя российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.
Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».
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Фигурное катание , Александр Трусов , Анна Щербакова , Алина Загитова , Александр Горшков
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