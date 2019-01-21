Авербух вступился за поведавшую о допинге фигуристку

Хореограф Илья Авербух прокомментировал слова российской фигуристки Анастасии Шаботовой о приёме допинга спортсменами.

По словам Авербуха, верить этой информации не стоит. Он добавил, что фигуристка не имела в виду то, что сейчас активно обсуждается в СМИ.

«Наверняка, это высказывание вырвано из контекста. Наоборот, наверное, она пыталась над этим посмеяться», — сказал Авербух Sport24.

Ранее News.ru сообщал о том, что 13-летняя российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.