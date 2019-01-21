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Авербух вступился за поведавшую о допинге фигуристку 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Хореограф Илья Авербух прокомментировал слова российской фигуристки Анастасии Шаботовой о приёме допинга спортсменами.
По словам Авербуха, верить этой информации не стоит. Он добавил, что фигуристка не имела в виду то, что сейчас активно обсуждается в СМИ.
«Наверняка, это высказывание вырвано из контекста. Наоборот, наверное, она пыталась над этим посмеяться», — сказал Авербух Sport24.
Ранее News.ru сообщал о том, что 13-летняя российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.
Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».
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Фигурное катание , Александр Трусов , Илья Авербух , Анна Щербакова , Алина Загитова
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