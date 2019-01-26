Еще один поход за золотом: трансляция чемпионата Европы в Минске

В субботу соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске начнется с розыгрыша наград в мужском одиночном катании. Три россиянина по итогам короткой программы вошли в топ-5, при этом Михаил Коляда захватил лидерство на турнире, набрав более 100 баллов. Он завершит соревнования в субботу, выйдя на лед последним в 15:01 по московскому времени. Максим Ковтун , упавший в первый день турнира, идет пятым, он откроет выступления в сильнейшей разминке в 14:21. Александр Самарин , занимающий вторую позицию, покажет свою произвольную программу в 14:45. Прямую трансляцию соревнований проведет Первый канал.