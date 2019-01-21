Школа, обвиненная в применении допинга, потребовала наказания 13-летней фигуристки

Представитель школы «Самбо-70» прокомментировал заявление юниорки, рассказавшей об употреблении допинга в фигурном катании.

Ранее 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, заявила, что для достижения стабильных результатов нужно правильно применять запрещенные вещества. По ее словам, допинг используются и в отделении «Хрустальный», которое входит в структуру «Самбо-70».

«Наши спортсмены постоянно успешно проходят проверки на допинг, и поэтому мы удивлены тем, что СМИ уделили высказываниям Шаботовой так много внимания. Заявления этой спортсменки мы считаем некомпетентными и дискредитирующим. Их должны оценить наши спортивные организации и, возможно, принять по этому поводу какие-то дисциплинарные меры», — приводит слова представителя школы «Спорт-экспресс».

Ранее руководители Федерации фигурного катания России назвали слова Шаботовой глупостью и чушью.