13-летнюю фигуристку пристыдили за слова о допинге

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В ГД оценили слова фигуристки о необходимости допинга для побед 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал «непозволительным» высказывание 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о том, что для достижения стабильных результатов нужно «выпить много правильного допинга».
«Я считаю, что говорить подобные вещи в социальных сетях и даже между собой на кухне непозволительно. Это все бросает лишнюю тень как на самого спортсмена, так и на наш спорт. Тем более, учитывая на сегодняшний день непростые отношения России с антидопинговыми организациями», — сказал Лебедев в комментарии Sport24.ru.
Российская фигуристка поведала о принятии допинга
По словам депутата, подобные высказывания негативно сказываются на имидже страны и тех людях, которые борются за восстановление статуса России в международных спортивных организациях и за права честных российских спортсменов.
Лебедев предположил, что Шаботова хотела прославиться благодаря скандальному заявлению или поменять спортивное гражданство.
«Я не знаю, что движет человеком, когда он произносит такие вещи. Может быть, состояние какого-нибудь опьянения. На мой взгляд, подобные вещи говорить нельзя. Ей 13 лет? Тем более», — сказал Лебедев.
Он назвал поведение спортсменки «большой недоработкой» тренеров, родителей, врачей и спортивных менеджеров.
Ранее 13-летняя Анаставия Шаботова, отвечая на вопросы в «прямом эфире» Instagram, заявила, что для стабильных успехов нужно пить много допинга, но он должен быть правильным. Затем она добавила, что на катке «Хрустальный», где работает группа Этери Тутберидзе, допинг, «конечно, пьют».
Комментарии54
Фигурное катание , Видео , Игорь Лебедев , Госдума
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