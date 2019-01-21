13-летняя фигуристка признала, что «сказала глупость» о допинге

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова признала, что «сказала глупость», заявив, что для стабильно успешных выступлений необходимо «пить много правильного допинга».

«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — сказала фигуристка в Instagram.

Ранее 13-летняя Анаставия Шаботова, отвечая на вопросы в «прямом эфире» Instagram, заявила, что для стабильных успехов нужно пить много допинга, но он должен быть правильным. Затем она добавила, что на катке «Хрустальный», где работает группа Этери Тутберидзе, допинг, «конечно, пьют».

Слова Шаботовой вызвали широкий резонанс. Так, глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус пообещал заняться дополнительной проверкой и образовательной работой в отношении 13-летней спортсменки.