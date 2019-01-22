На лезвиях

Разные шансы

Мужчины выйдут на лед с короткой программой 24 января. От России кататься в Минске будут чемпион страны этого сезона Максим Ковтун , бывший (или действующий — пока непонятно) первый номер команды Михаил Коляда и в прошлом дважды участник чемпионата Европы Александр Самарин

В отсутствие Сергея Воронова (который пропустил первенство страны из-за травмы, а ранее стал единственным представителем российской команды в финале Гран-при) это трио — лучшее, что у нас есть. Правда, победить в Минске россиянам может помочь только чудо: слишком высока конкуренция.

Прибыл в Белоруссию шестикратный чемпион континента и двукратный триумфатор первенства мира — испанец Хавьер Фернандес . Титулованный ученик Брайана Орсера часто говорит о скором завершении карьеры, поэтому в текущем сезоне намерен выложиться по полной. «Я хорошо готов к старту, у меня отличная программа и я готов поразить публику. Ну и конечно, я хочу получить золото. Уверен, что смогу это сделать», — заявил Фернандес перед вылетом в Белоруссию. Эта самоуверенность вполне оправдана.

На соседней же ступени пьедестала может оказаться чех Михаэль Бржезина, в этом сезоне выступающий довольно уверенно. В финале мировой серии он занял четвертое место и первое — среди европейцев. Впрочем, на серебро и бронзу могут замахнуться и Ковтун с Колядой, которые перед поездкой в Минск накатывали усложненные программы. Если, конечно, справятся с нервами. И тот, и другой именно из-за проблем с психологией не показывают максимум уже много лет.

Сложный вопрос

В соревнованиях спортивных пар в третий раз подряд попробуют завоевать золото Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их к Минску готовил тандем Нины Мозер и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова . Общим решением после чемпионата России фигуристы вернулись к короткой программе Пхенчхана, где они остановились в шаге от пьедестала.

В начале нового сезона у россиян получалось не все: были травмы, потом просто не везло. В финале Гран-при они стали только третьими, проиграв китайцам и французам. Последние, кстати, станут для Тарасовой и Морозова основными конкурентами на белорусском льду. Ванесса Джеймс и Морган Сипье еще никогда не побеждали на чемпионате Европы, и в этот раз, узнав, что россияне досягаемы, пойдут до последнего.

Еще две российские пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский поборются за место в пятерке. Первые заменили в составе Наталью Забияко Александра Энберта , которые не смогут выступить из-за травмы партнера. Это не слишком-то обнадеживает: Забияко и Энберт могли претендовать на бронзу. Тем более что год назад этот дуэт уже становился третьим.

На классе

В танцах на льду шансы россиян оценить сложнее, зато уже сейчас можно назвать фаворита. Это французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — трехкратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады. Вот уже четыре года они никому не отдают золото европейского первенства. В этом сезоне такого повода у них снова нет. Может быть, сейчас фигуристы не в лучшей форме — мало выступали, пропустили финал Гран-при… Но на фоне остальных европейцев Пападакис и Сизерон все равно выглядят убедительно. Они смогут победить хотя бы на классе.

«Пока еще Пападакис с Сизероном вообще никто не обыгрывал. Наша задача сокращать дистанцию между нами и пытаться с ними уже в каких-то моментах конкурировать», — признался тренер Александр Жулин.

Александра Степанова — «Пытаться конкурировать» будут дуэты Виктория Синицина — Никита Кацалапов Иван Букин . Добавит огоньку ставшее принципиальным внутрироссийское соперничество: для Степановой и Букина важно вернуть себе статус первой пары России, который они упустили в этом сезоне, а Синицина и Кацалапов наверняка захотят продолжения банкета после победы в Саранске. Нельзя списывать со счетов и итальянцев Шарлен Гийяр — Марко Фаббри, которые выиграли бронзу в финале Гран-при.

Софья Евдокимова и Егор Базин, третья российская пара, попробуют закрепиться в топ-5. У них пока нет серьезных достижений, если не считать бронзы национального чемпионата и десятого места юниорского первенства мира. Для Евдокимовой и Базина этот чемпионат Европы — дебютный, так что им нужно просто не допустить серьезных срывов.

Почти без вариантов

Главная интрига — традиционно выступления девушек-одиночниц. Правда, в этот раз болельщиков вряд ли ждут какие-то сюрпризы. Фаворит соревнований — обладательница золота Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова, которая приехала в Минск защищать титул чемпионки Европы.

Год назад на домашнем континентальном первенстве она отобрала победу у Евгении Медведевой , которая только-только восстановилась (как потом выяснилось, лишь сделала вид, что восстановилась) после травмы. Сейчас у Загитовой нет сопоставимой с Медведевой соперницы в Европе, а сама Евгения после провала на чемпионате России попала лишь в состав запасных. Так что олимпийской чемпионке предстоит соревноваться только с собой. «Повлияет ли как-то психологически на Загитову ее неудачное выступление на чемпионате России, где она заняла пятое место? Вряд ли. Она — молодая и здоровая девочка», — справедливо заметила бывшая фигуристка Наталья Бестемьянова. В случае, если Загитова исполнит обе программы без серьезных срывов, повторение прошлогоднего триумфа ей обеспечено.

Еще две фигуристки, которые представят сборную России в Минске, — это Софья Самодурова и Станислава Константинова . Они, скорее всего, разыграют серебро. Тем более, что в европейском первенстве в этот раз не примет участия 31-летняя итальянка Каролина Костнер — завсегдатай пьедестала почета и пятикратная чемпионка континента. Несмотря на солидный возраст (Костнер ровно вдвое старше Загитовой — прим. «Ленты.ру»), в Москве в 2018 году она также завоевала медаль — бронзу. Только итальянка могла бы соперничать с Самодуровой и Константиновой, так что теперь путь к призам им открыт.

«На данный момент отрыв российского женского одиночного катания от европейского не в один, а даже в несколько шагов. Это и дает нам ощущение, что мы вправе рассчитывать на весь пьедестал», — уверен хореограф Илья Авербух.

На чемпионате Европы будет на что посмотреть, хоть по накалу страстей это совсем не похоже ни на Пхенчхан, ни даже на Саранск. К тому же расслабляться в условиях не слишком жесткой конкуренции российские спортсмены вряд ли планируют: от их выступления в Минске зависит, кто отправится на чемпионат мира в Японию. До него, кстати, осталось всего два месяца. Но это уже совсем другая история.