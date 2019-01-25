Загитова извинилась перед болельщиками за серебро на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова принесла извинения болельщикам за неудачное выступление на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка сделала заявление на пресс-конференции.

Соревнования женщин на чемпионате Европы завершились в пятницу. Загитова, которая лидировала после короткой программы, совершила ряд ошибок в произвольной и, набрав 198,34 балла, стала второй. Первое место заняла россиянка Софья Самодурова.

"Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей аудитории спасибо за поддержку, — сказала 16-летняя россиянка. — Она очень помогает мне. Хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат".

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в одиночном катании и серебряным призером в командных соревнованиях. Помимо этого, спортсменка побеждала на чемпионате Европы 2018 года в Москве. Также в минувшем году фигуристка побеждала на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале серии она завоевала серебро. В активе 16-летней россиянки два мировых рекорда: в произвольной программе (158,50) и по сумме баллов (238,43).