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Интернет-пользователи осудили фигуристку за «скандальное признание» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Большинство респондентов опроса, проведенного аналитической службой Рамблера на тему высказывания 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, заявившей о необходимости «пить допинг, чтобы побеждать», пришли к выводу, что юная спортсменка не имела права на скандальное заявление.
38% опрошенных (260 человек) посчитали, что Шаботова в 13 лет уже должна осознавать всю ответственность, которая на неё возлагается в связи с публичными выступлениями.
Чуть меньше, 35% россиян (244 человека) всё же делают скидку на возраст и сетуют на то, что взрослые не объяснили девочке правила поведения в обществе.
27% респондентов (184 человека) и вовсе посчитали, что юная фигуристка ещё не до конца понимает какой опасности подвергает себя и своих коллег по льду, делая подобные заявления.
Всего в опросе были учтены мнения 688 человек. Результатами опроса поинтересовались больше 9 тысяч пользователей.
13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время прямого эфира в Instagram (в данный момент аккаунт закрыт) отметила, что для стабильных выступлений спортсменам необходим допинг. При этом фигуристка подчеркнула, что использовать нужно только «правильные» добавки. Также спортсменка задаётся вопросом, «пьют ли допинг в „Хрустальном“ — отделении спортивного Центра „Самбо-70“, представителями которого являются Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и другие фигуристки. Шаботова ответила сама себе положительно.
Комментарии
Фигурное катание , Анна Щербакова , Алина Загитова
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