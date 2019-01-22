Интернет-пользователи осудили фигуристку за «скандальное признание»

Большинство респондентов опроса, проведенного аналитической службой Рамблера на тему высказывания 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, заявившей о необходимости «пить допинг, чтобы побеждать», пришли к выводу, что юная спортсменка не имела права на скандальное заявление.

38% опрошенных (260 человек) посчитали, что Шаботова в 13 лет уже должна осознавать всю ответственность, которая на неё возлагается в связи с публичными выступлениями.

Чуть меньше, 35% россиян (244 человека) всё же делают скидку на возраст и сетуют на то, что взрослые не объяснили девочке правила поведения в обществе.

27% респондентов (184 человека) и вовсе посчитали, что юная фигуристка ещё не до конца понимает какой опасности подвергает себя и своих коллег по льду, делая подобные заявления.

Всего в опросе были учтены мнения 688 человек. Результатами опроса поинтересовались больше 9 тысяч пользователей.