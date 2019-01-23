Игра на вылет. Почему ЧЕ в Минске — это опять «Загитова против Медведевой»

Выпускающий редактор РИА Новости Андрей Симоненко — о главной интриге состязаний в женском одиночном катании на стартующем в среду чемпионате Европы по фигурному катанию. В которой задействованы не только те, кто выступают в Минске

Типичная российская фигуристка последних лет четырех, если во время чемпионата Европы ее спросить, волнуется ли она, как правило, отвечает — ну, как обычно. В рамках разумного. Совсем не так, как на чемпионате России

И это понятно, потому что там отбор. Готовых драться за тройку — с десяток. Обстановка — горите, нервные клетки. Либо твой сезон продолжается, либо ты отправляешься тренироваться, в лучшем случае живя надеждой кого-нибудь заменить на чемпионате мира, а в худшем — выступить на почти ненужной "бэшке", второстепенном турнире.

На чемпионате Европы чисто в плане конкуренции все уже намного спокойнее. Если посмотреть, с какими фигуристками предстоит соперничать в Минске Станиславе Константиновой, Алине Загитовой и Софье Самодуровой, то трудно будет выбрать хотя бы одну, способную помешать любой из россиянок попасть на пьедестал. Если только кто-то из нашей троицы, конечно, не "поляжет", как часто говорят фанаты о неудачном прокате. И то — это должен быть очень неудачный прокат.

А вот тут начинается интересное.

Чемпионат Европы по правилам Федерации фигурного катания на коньках России тоже является отборочным стартом. На главный турнир сезона — чемпионат мира. Но четких правил, как на чемпионате страны, здесь нет. Там — первые два места в команде, плюс третье по решению тренерского совета. Здесь — перед чемпионатом мира могут никого не заменить. А могут заменить — и скольких, никто заранее не скажет.

Нет и железного критерия — в каком случае менять, а в каком не менять. Допустим, фигуристка несколько раз упадет, но все равно попадет на пьедестал. Лично для нее (кто бы здесь ни подразумевался из трех наших участниц) выступление будет неудачным. Но, с другой стороны, задачу по завоеванию медали она выполнит. И что тогда?

Интриги добавляют и фамилии запасных в российской женской команде. А это, на секундочку, Елизавета Туктамышева Евгения Медведева . Для начала, обе — экс-чемпионки мира. Плюс у Туктамышевой была прекрасная первая половина сезона и все шансы отобраться на "Европу", если бы не злосчастное воспаление легких. По словам ее тренера Алексея Мишина, Федерация дала задание готовить Лизу к чемпионату мира. Правда, это формулировка расплывчатая, потому что готовиться к чемпионату мира запасные обязаны всегда. Даже если это и не Лиза.

Так что и в данном конкретном случае вторая запасная, которая не Лиза, тоже обязана готовиться к чемпионату мира. И за ее шансами туда попасть стоят некоторые авторитеты мира фигурного катания. Например, Татьяна Тарасова , заявившая после чемпионата России, что Медведевой надо оставить надежду попасть на мировое первенство.

Так что, как ни крути, чемпионат Европы в некотором смысле тоже "Загитова против Медведевой". Точнее, "Константинова, Загитова и Самодурова" против "Туктамышевой и Медведевой", если брать формальный расклад.

Дальше — мое личное мнение, основанное только на ощущениях и опыте наблюдений за фигурнокатательными хитросплетениями. Первое: если вдруг — не дай бог (в фигурном катании нельзя плохого желать, за кого бы ты ни болел, это наставление новомодным фанатам) — у кого-то из выступающих в Минске российских девочек случится нечто похожее на провал, то встанет вопрос по ее замене. Второе: Загитову с чемпионата мира не снимут ни при каких обстоятельствах — кроме форс-мажорных, разумеется. А если олимпийская чемпионка, хоть это и крайне маловероятно, займет на чемпионате Европы третье порядковое среди россиянок место — замен перед чемпионатом мира не будет вовсе.

Но это только рассуждения. Которые, впрочем, подчеркивают, что волноваться российским фигуристкам в Минске есть из-за чего. Покой им только снится.