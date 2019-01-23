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Загитова заняла первое место в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию в Минске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня в Минске начался чемпионат Европы по фигурному катанию.
Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова выиграла короткую программу.
Второе место заняла россиянка Софья Самодурова.
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Фигурное катание , Алина Загитова
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