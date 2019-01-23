Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Загитова заняла первое место в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию в Минске
ТК «Звезда»
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Сегодня в Минске начался чемпионат Европы по фигурному катанию.
Олимпийская чемпионка из России
Алина Загитова
выиграла короткую программу.
Второе место заняла россиянка Софья Самодурова.
Читать ещё •••
ТК «Звезда»: последние новости
Загитова заняла первое место в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию в Минске
Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым в собственном доме
Туктамышева рассказала о возможном завершении карьеры
Фигурное катание
,
Алина Загитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Мамаева пожаловался в прокуратуру
Загитова: у меня новый телефон, там нет соцсетей
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
3
Бекхэм стал совладельцем клуба
Макгрегора обвинили в домогательствах
1
Видео
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
01:46
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Футбол
00:35
России угрожают отстранением от Олимпиады в Токио
Летние виды спорта
01:57
Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге
Летние виды спорта
00:48
13-летнюю фигуристку пристыдили за слова о допинге
Фигурное катание
01:46
В районе поисков пропавшего самолета найдены предметы
Футбол
00:38
Кокорин сравнил российское общество со «стадом баранов»
Футбол
00:41
Кокорину грозит операция
Футбол
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение