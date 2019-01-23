Загитова заняла первое место в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Сегодня в Минске начался чемпионат Европы по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова выиграла короткую программу. Второе место заняла россиянка Софья Самодурова.