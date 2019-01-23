«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой

«Ее лихорадит»: что не так с выступлением Загитовой

В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на турнире с короткими программами выступили женщины-одиночницы, в числе которых на лед вышли россиянки Алина Загитова Станислава Константинова и Софья Самодурова. Ученица Этери Тутберидзе лидирует после первого дня соревнований. Олимпийская чемпионка считает, что ее главная конкурентка в борьбе за золото — она сама.

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова, выступающие в одиночном катании, стартовали на чемпионате Европы. Олимпийская чемпионка и ученица Алексея Мишина лидируют после короткой программы, а дебютантка турнира Станислава Константинова по итогам проката стала лишь одиннадцатой.

К 16-летней Загитовой было особое внимание. Именно она на данный момент является лидером отечественного фигурного катания, что и доказала в Минске.

🔢 Alina Zagitova strikes first during the Ladies Short Program in Minsk

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#⃣ #EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/fxIssHmeVN— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 23 января 2019 г. Олимпийская чемпионка показала свою традиционную программу под музыку из «Призрака оперы».

Единственная помарка в ее выступлении — недокрут на риттбергере, за который судьи снизили итоговую оценку. Однако это не помешало ей выиграть короткую программу, набрав 75.00 баллов.

«Я готовилась тщательно к чемпионату Европы. Готовила все элементы. Мелочей на бывает — тренировала прыжки, вращения, хореографию. Обращала внимание на все.

Мы с тренерами решили, что нужно развиваться, поэтому выбрали такую сложную композицию. Мне было сложно в нее вжиться, но сейчас стало легче. Тренеры мне все объясняли, это помогло прочувствовать музыку», — приводит слова Загитовой Sport24.

После неудачного выступления на прошедшем в Саранске чемпионате России, где Загитова заняла только пятое место, на ней был дополнительный груз ответственности. Она призналась, что результат первенства России действительно давил на нее.

«После чемпионата России было чуть-чуть сложно выйти на тренировку. Почти сразу после Саранска я поехала в родной город, где зарядилась позитивными эмоциями. Это очень помогло. Перед сегодняшним днем я просто лежала, отдыхала и настраивалась на короткую программу», — подчеркнула она.

Некоторое время назад тренер Загитовой опубликовал видео, на котором фигуристка тренирует четверной прыжок. В ее короткой программе не было подобных элементов, однако она не исключает их появление в дальнейшем.

«Из сегодняшних прыжков я недовольна флипом. Четверной флип я тренировала до нового года, но сейчас стараюсь делать качественно, что есть.

На Новый год я хорошо отдохнула, набралась хороших эмоций. Но очень тяжело, когда около тебя полный стол еды. Однако я себе не позволяю есть лишнего», — отметила Загитова.

Известный российский хореограф Илья Авербух согласен с тем, что Загитовой непросто дается каждый выход на лед, однако ей удается показывать достойное катание благодаря воли к победе.

«Конечно, Алина сейчас переживает непростой момент — было видно, что ее немного лихорадит. Но она борется, сражается, в очередной раз показала себя бойцом. Пусть и были небольшие помарки — это спортивная история. Приятно, что она лидирует с таким отрывом», — сказал Авербух.

Заслуженный тренер России Олег Васильев выразил мнение, что ошибка Загитовой не носит серьезный характер, но внушает опасения перед произвольной программой.

«Суммарно ошибка на флипе для Алины не столь критична, но она внушает опасения, поскольку с ней это случается не в первый раз.

Для меня лично, как для человека, который когда-то катался, повторение ошибки — это реально критично.

Но на этом турнире у Алины нет серьезных соперниц, поэтому произошедшее пока не так страшно», — заверил Васильев.

Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Игорь Бобрин отметил, что Загитовой удалось преодолеть психологический провал после чемпионата России.

«Считаю, что Загитова из некоторого психологического провала вышла, и это самое ценное для нее сейчас», — подчеркнул Бобрин.

Другая россиянка Станислава Константинова завалила свое дебютное выступление на чемпионате Европы. На первом же прыжке вместо каскада она исполнила только двойной лутц, что запрещено по регламенту. За этот элемент 18-летняя девушка не получила ни одного балла, а после попыталась исполнить каскад с тройным тулупом, но упала со второго прыжка.

Как итог — только 56.76 балла и одиннадцатое место.

Покидала лед Станислава со слезами на глазах, а в микст-зоне даже не подошла к журналистам.

«Это не первая ее неудача, но не все потеряно — она сильная фигуристка. Однако в свете предстоящего чемпионата мира в Японии ее позиции наиболее уязвимы», — поделился мнением о прокате Константиновой Авербух в интервью ТАСС.

Олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов поддержал Константинову после ужасного дебюта. По его словам, ученица Валентины Чеботаревой сохраняет шансы на борьбу за призовую тройку.

«Традиционно наши фигуристки ведут борьбу за три первых места. Даже несмотря на падение Константиновой, я не исключаю, что ей по силам побороться за призовую тройку. Конечно, в произвольной программе она будет не в сильнейшей разминке, но я уверен, что ничего невозможного нет», — подчеркнул тренер.

Игорь Бобрин также прокомментировал неудачу Константиновой, заявив, что ее провал может быть связан с тренерскими ошибками.

«Я разговаривал с некоторыми специалистами, Константинова не очень разобралась с тренировками, куда-то не пришла. Иногда происходят такие несогласованные вещи, и тут должен был тренер на себя взять такую ответственность, потому что соревнования очень серьезные, ответственны», — заметил он.

Большое впечатление произвела ученица Алексея Мишина Софья Самодурова. Ее идеальные каскад тройной флип + тройной тулуп и тройной риттбергер обеспечили ей чистое катание, благодаря чему она финишировала на второй строчке, получив от судей за прокат 72.88 балла. Своей программой она осталась довольна.

«Пока все неплохо. Алексей Николаевич доволен, и я довольна. До этого у меня были ответственные старты, поэтому не зацикливаюсь на этом.

Не думаю о том, что я борюсь за золото с Алиной. Судьи все расставят по местам. Мое дело — чисто кататься», — заметила фигуристка.

Авербух отметил, что у Самодуровой есть шансы побороться за победу на соревнованиях.

«Соня — молодец, идет своей дорогой, у нее есть свои задачи на каждый турнир, и она их решает. Видно профессионализм профессора Мишина, что они работают в унисон, в одном тандеме — мне это очень нравится.

Можно сказать, что у Сони есть шанс побороться за любую награду», — сказал хореограф.

Произвольная программа в женском одиночном фигурном катании состоится 25 января. Соревнования начнутся в 18:00 по московскому времени. Станислава Константинова выступит 14-й по счету, Алина Загитова — 22-й, Софья Самодурова — 23-й.