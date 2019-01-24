Медведева рассказала о Загитовой

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Медведева рассказала об отношениях с Загитовой 

Рамблер 1 час назад
Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова никогда не враждовали. Об этом Медведева заявила в ходе интервью журналистке Марии Командной для ее YouTube-канала Commandos.
По словам фигуристки, она никогда не враждовала с Загитовой, которой уступила в борьбе за золотую медаль одиночных соревнований на Олимпийских играх 2018 года.
«Враги — не враги… Мы команду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны быть врагами?» — задалась она вопросом.
Медведева обвинила средства массовой информации в «придумывании» «большей части» ситуации вокруг нее и Загитовой, «раздувании» оставшейся части и «сталкивании» ее с Загитовой «лбами».
«Некоторые люди ведутся», — посетовала она.
Весной 2018 года Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, которая тренирует и Алину Загитову.
Позже наставница публично заявила, что Медведева ушла от нее из-за «детской» обиды, возникшей после поражения в борьбе за олимпийское золото. По словам Тутберидзе, тогда Медведева спросила ее, не могла ли тренер «Алину подержать еще год в юниорах».
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Фигурное катание , Видео , Статьи , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Алина Загитова
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