Медведева рассказала о Загитовой

Медведева рассказала об отношениях с Загитовой

Фигуристки Евгения Медведева Алина Загитова никогда не враждовали. Об этом Медведева заявила в ходе интервью журналистке Марии Командной для ее YouTube-канала Commandos.

По словам фигуристки, она никогда не враждовала с Загитовой, которой уступила в борьбе за золотую медаль одиночных соревнований на Олимпийских играх 2018 года.

«Враги — не враги… Мы команду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны быть врагами?» — задалась она вопросом.

Медведева обвинила средства массовой информации в «придумывании» «большей части» ситуации вокруг нее и Загитовой, «раздувании» оставшейся части и «сталкивании» ее с Загитовой «лбами».

«Некоторые люди ведутся», — посетовала она.

Весной 2018 года Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, которая тренирует и Алину Загитову.

Позже наставница публично заявила, что Медведева ушла от нее из-за «детской» обиды, возникшей после поражения в борьбе за олимпийское золото. По словам Тутберидзе, тогда Медведева спросила ее, не могла ли тренер «Алину подержать еще год в юниорах».