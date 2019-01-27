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Фигурист Коляда рассказал о своем состоянии 

Газета.Ru + ещё 137 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своем состоянии после падения в произвольной программе на чемпионате Европы, прошедшем в Минске, передает "Советский спорт".
"Дорогие болельщики, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня на этом чемпионате Европы! Это очень приятно и важно для меня. Сделаем выводы, проведем работу и будем бороться дальше! Спешу успокоить всех, кто волнуется. Перелома нет. Жить буду", — написал спортсмен в своем инстаграме.
Коляда лидировал после короткой программы, однако в произвольном прокате фигурист совершил множество ошибок, повредил руку и оказался по итогу лишь на пятом месте.
Ранее сообщалось, что Хавьер Фернандес стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию.
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Фигурное катание , Хавьер Фернандес , Михаил Коляда , Советский спорт
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