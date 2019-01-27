Фигурист Коляда рассказал о своем состоянии

"Дорогие болельщики, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня на этом чемпионате Европы! Это очень приятно и важно для меня. Сделаем выводы, проведем работу и будем бороться дальше! Спешу успокоить всех, кто волнуется. Перелома нет. Жить буду", — написал спортсмен в своем инстаграме.

Коляда лидировал после короткой программы, однако в произвольном прокате фигурист совершил множество ошибок, повредил руку и оказался по итогу лишь на пятом месте.