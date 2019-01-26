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Российский фигурист Коляда упал и остался без медалей на чемпионате Европы 

Lenta.ru + ещё 127 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский фигурист Михаил Коляда провалил выступление в произвольной программе и лишился медалей на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россиянин упал во время проката и не сумел сохранить лидерство после короткой программы. Победителем турнира стал испанец Хавьер Фернандес. Для него это седьмой титул чемпиона Европы в карьере. Второе место занял россиянин Александр Самарин. Коляда оказался лишь на пятой строчке по итогам турнира.
24 января Коляда выиграл короткую программу. 23-летний Коляда возглавил турнирую таблицу, набрав 100,49 балла за прокат. Самарин показал второй результат, получив за свое выступление 91,97 балла.
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Фигурное катание , Хавьер Фернандес , Александр Самарин , Михаил Коляда
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