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Тарасова считает, что Коляда прекрасно выступил в короткой программе на ЧЕ 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
«Хорошо откатался, молодец. На чемпионате России был переломный момент, он катался и страдал от боли, это заставило его задуматься. Сегодня всё сделал на «плюсы». Наконец-то!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
По её словам, россиянину давно было пора показывать подобный уровень. Она отметила, что все зрители в зале встали после его вдохновенного катания.
«Вдохновенное катание в короткой программе дорогого стоит. При том, что у него нет второго четверного в программе, откатал он её прекрасно», — заключила специалист.
Коляда продемонстрировал результат 100,49 баллов. Произвольную программу спортсмены представят 26 января.
Ранее Коляда заявил, что доволен своим прокатом в короткой программе на ЧЕ.
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Фигурное катание , Михаил Коляда , Татьяна Тарасова , Первый канал
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