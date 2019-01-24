Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
«Хорошо откатался, молодец. На чемпионате России был переломный момент, он катался и страдал от боли, это заставило его задуматься. Сегодня всё сделал на «плюсы». Наконец-то!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
По её словам, россиянину давно было пора показывать подобный уровень. Она отметила, что все зрители в зале встали после его вдохновенного катания.
«Вдохновенное катание в короткой программе дорогого стоит. При том, что у него нет второго четверного в программе, откатал он её прекрасно», — заключила специалист.
Коляда продемонстрировал результат 100,49 баллов. Произвольную программу спортсмены представят 26 января.
Ранее Коляда заявил, что доволен своим прокатом в короткой программе на ЧЕ.