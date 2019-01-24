Ягудин: оправдание выступлению Ковтуна? Плохому танцору известно что мешает

— Алексей, в нынешнем сезоне Коляду критиковали за "безопасный" путь — упрощение технического контента с целью повысить надежность исполнения. 100 с лишним баллов и лидерство после короткой программы можно считать доказательством правоты Михаила?

— Если бы конкуренты Коляды катались чисто, возможно, вопрос выстраивался бы по-другому. Я лично Коляду не то чтобы критиковал — критиковать я вообще не имею права, потому что фигуристы сами творцы своих судеб и спортивных карьер. Мне просто было по-человечески обидно, потому что Коляда — парень all-inclusive. В нем есть все. Этот спортсмен нереально владеет коньком, у него есть очень хорошие вращения, связки в программах. Владеет телом, слышит музыку, хорошие прыжки. Вот мне и было обидно, что он не показывает то, что может. Для него этот четверной тулуп — как для меня когда-то тройной тулуп. Постоянно у него возникали какие-то аспекты на соревнованиях, которые ему мешали. Вроде бы все, давай, сделай — и тебе будут ставить хорошие баллы. Сегодня, слава богу, все свершилось, он показал хороший прокат. Посмотрим, как пройдет произвольная программа. Но сейчас для Коляды эти 50% прошли "на ура". Наконец-то, после этого чемпионата России в Саранске, где он выступал с гайморитом — а я знаю, что это такое. Он вытерпел и находится, как мне кажется, в хорошей форме.

— Что скажете о выступлениях двух других российских фигуристов?

— Что касается Самарина — я считаю, он допустил ошибку. Каскад, который он сделал — четверной лутц с тройным тулупом — здесь больше не выполняет никто. При идеальном его выполнении он набрал практически 20 баллов, это почти четверть программы. Я не думаю, что его четверной тулуп менее стабильный, чем четверной флип, который Самарин попытался сделать. Это короткая программа, она нужна для того, чтобы кататься безупречно и оторваться от других. Все равно найдутся те, кто будет срывать. У него была шикарная возможность, сделав четверной тулуп, улететь далеко по баллам. Был бы почти вровень с Колядой. Даже сделав тройной флип. А получилось то, что получилось — он потерял балла четыре на этой попытке четверного флипа. По поводу Ковтуна — я не видел здесь его тренировок, но видел шестиминутную разминку, на которой он идеально сделал и четверной сальхов, и четверной тулуп. Значит, это все есть. Честно скажу, я испугался после того, как Ковтун упал на первом прыжке — зная, каким он был раньше. А он не просто сорвал, а упал сильно. Испугался за все его дальнейшие прыжки. Но он тут же пошел и сделал четверной тулуп с тройным тулупом, потом тройной аксель. За это ему отдельное спасибо. Ну и как итог: три мальчика в последней разминке — это достойный результат.

— После выступления шестикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса зал встал, и показалось, что оценок ждали других. Вы видели недокрут на четверном сальхове, из-за которого испанец недобрал баллов? Оценка его, на ваш взгляд, справедлива?

— Как мы говорим, наше дело — комментировать, а выставлять оценки — дело судей. С ними можно или соглашаться, или не соглашаться, но лично для меня он прыжок докрутил. Ну а что поставили… Сегодня поставили недокрут, завтра не поставят. Но меня, конечно, оценки удивили, я думал, будет больше баллов. Особенно по второй оценке, которую ему ставили всегда хорошую. Что касается того, что народ встал — если ты являешься шестикратным чемпионом Европы, то имя работает на тебя. Будь бы он парнем из какой-нибудь другой страны, впервые выступающим на чемпионате Европы — может, никто бы и не встал. А так — Фернандес есть Фернандес. Это такой спортсмен, которого знает весь мир.

— У многих сложилось ощущение, что вы бы со своей лучшей короткой программой — например, с "Зимой" — были бы в тройке минимум.

— Да я, собственно, тот же набор и делал, что Коляда здесь показал. Четверной тулуп с тройным тулупом, тройной аксель, тройной лутц. Если брать хороший прокат — как на Олимпиаде или на чемпионате мира. Многие спортсмены набрали здесь 46, 47 баллов за технику, а я в шутку сказал, что Лешка Ягудин набрал бы 20. На самом деле я бы не стал сравнивать, другое было время. Но я хочу сказать, что на чемпионате мира будет другая ситуация. А в Европе никогда и не было большого количества спортсменов, которые бы штурмовали пьедестал. Примерно было все так, как здесь в женском катании, где, если ничего не произойдет, Алина Загитова подтвердит звание чемпионки, Софья Самодурова останется в двойке. Чемпионат Европы не отличается какими-то суперинтригами по сравнению с чемпионатом мира или Олимпийскими играми.

— Здесь 16-летний парень из Италии Даниэль Грассль сделал четверной риттбергер так, что не все поняли, что это был четверной.

— Да, это было вообще! Кстати, и Даниэль Самохин из Израиля сделал четверной тулуп так легко, что в таблице у судей сначала стоял тройной. Не все поняли, что это был четверной. Что касается Грассля, хочу сказать так: я видел четверные лутцы, флипы, сальховы, тулупы, но риттбергер стоит особняком. Он очень сложный, реберный прыжок. Я прыгал в свое время четверной риттбергер, но, естественно, только на тренировках. Это прыжок очень опасен тем, что у тебя может соскочить ребро. Я написал после проката Грассля (олимпийскому чемпиону) Максиму Маринину : на моих глазах с такой легкостью четверной риттбергер делал только Юдзуру Ханю. А Маринин мне отвечает: так Грассль на тренировке прыгает каскад четверной риттбергер — ойлер — четверной риттбергер. Это редкость.

— На чемпионатах Европы иногда загораются будущие звезды. Грассль — это будущая звезда?

— Конечно, если в 16 лет у тебя есть в арсенале четверной риттбергер. А научиться лучше кататься намного проще, чем научиться прыгать четверные. Кстати, меня очень порадовали и два француза — Адам Сиао Хим Фа и Кевин Аймоз. Очень порадовали своим катанием.

— Максим Ковтун сказал, что на его прокат короткой программы повлияло то, что он два года не выступал в крупных соревнованиях.