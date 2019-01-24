Подвел Грузию: ученик Тутберидзе провалился в Минске

Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили занял 15-е место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Минске. Шансы на борьбу за медали грузинский фигурист, ранее выступавший за Россию, потерял. «Газета.Ru» рассказывает о том, чем известен 23-летний подопечный известного российского тренера.

Провал в Минске

24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске состоялись прокаты среди мужчин-одиночников, которые продемонстрировали свои короткие программы. Первое место по итогам соревнований одержал российский фигурист Михаил Коляда , вторым стал его соотечественник Александр Самарин , а тройку лидеров замкнул испанец Хавьер Фернандес

В числе 37-ми участников оказался и ученик известного российского тренера Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. После короткой программы он идет на 15-й позиции, но шанс на борьбу за попадание на пьедестал почета фигурист потерял.

Свое выступление Квителашвили начал с чистого каскада с четверным сальховом, однако после этого у 23-летнего последовали ошибка за ошибкой. Первую ошибку спортсмен допустил при выполнении тройного акселя. Сам прыжок у Квителашвили получился идеальным, однако при приземлении фигурист не устоял на ногах и упал. Затем Морис прыгнул тулуп двойной тулуп и получил за него ноль баллов в связи с тем, что, согласно регламенту, в зачет идут только прыжки в три или четыре оборота.

По итогам выступления Квителашвили набрал 73,04 балла, уступив лидеру соревнований практически 30 баллов.

После падения Мориса с тройного акселя Этери Тутберидзе его прокат досматривать не стала и покинула трибуны «Арены Минск», отправившись на тренировку своей подопечной Алины Загитовой.

Десять лет под надзором Тутберидзе

Свою карьеру в фигурном катании Квителашвили начал в четырехлетнем возрасте. Его первым тренером была Елена Котова . После этого Морис был принят в спортивную школу олимпийского резерва (СШОР) ЦСКА имени С. А. Жука и занимался сначала в группе Светланы Букаревой, а затем у Марины Селицкой.

Под их руководством Квителашвили стабильно занимал призовые места во внутренних соревнованиях, но по окончании сезона-2008/09 принял решение перейти в группу к Этери Тутберидзе. Через четыре года Морис дебютировал на двух этапах Гран-при юниоров, заняв четвертое место на турнире в Словакии и завоевав бронзу в Чехии. При этом в финал Гран-при Квителашвили квалифицироваться не сумел.

На зимней Универсиаде в Италии фигурист стал только пятым, а завершил сезон победой в Кубке России.

Следующий год стал для Мориса первым на взрослом уровне, но на этапе Гран-при в Москве, где он заменил Михаила Коляду, занял последнее место. На чемпионате России спортсмена вновь постигла неудаче и итоговое восьмое место.

Сменил Россию на Грузию

Проведя 11 сезонов под российским гражданством, родившийся в Москве Квителашвили весной 2016 года принял решение перейти под флаг Грузии. Своего первого крупного успеха в составе грузинской сборной он достиг на чемпионате Европы, заняв шестое место после победы на Новогоднем турнире в Будапеште.

Благодаря этому результату, квота для грузинских фигуристов на выступление в следующем европейском первенстве увеличилась до двух заявок.

Следующим успехом Квителашвили стало попадание на зимние Олимпийские игры — 2018 после того, как он занял 13-е место на чемпионате мира. В течение олимпийского сезона Морис занял шестое место на этапе Гран-при во Франции, а также стал пятым на соревнованиях в России. В январе 2018 года грузинский фигурист занял 12-ю позицию.

На Олимпиаде в Пхенчхане Квителашвили занял последнее итоговое место, набрав в общей сумме только 204,57 балла, уступив победителю турнира Юдзуру Ханю 113,28 балла.

Удивил Москву

В текущем сезоне Квителашвили стал бронзовым призером турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy, занял восьмое место на этапе Гран-при в США, но главного успеха в своей карьере достиг в Москве.

На московском этапе Гран-при грузинский фигурист удивил не только Россию, но и весь мир, завоевав серебряную медаль.

Уступил Квителашвили только японцу Ханю, набрав в общей сумме 248,58 балла и проиграв лидеру 30 баллов. Тройку призеров замкнул еще один японский фигурист Кадзуки Томоно, уступивший грузину десять баллов. Лучшим из россиян на домашнем этапе стал Михаил Коляда, занявший четвертое место.