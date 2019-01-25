Траньков отреагировал на поражение подопечных на ЧЕ 

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, а ныне тренер россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков прокомментировал серебро, которое фигуристы завоевали на чемпионате Европы в Минске.
«Сегодня мы не лучшие. Для меня это самое тяжелое поражение в жизни, за которое я чувствую самую большую ответственность», — написал Траньков в Instagram.
Он добавил, что они не собираются сдаваться и будут работать и «мотать на ус».
Тарасова и Морозов проиграли французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипье (225,66) чуть менее семи баллов. До этого два года подряд россияне выигрывали золото.
Траньков стал тренировать пару летом 2018-го после того, как наставник фигуристов Нина Мозер взяла паузу. Она продолжает консультировать спортсменов.
Как писал News.ru, выступавшая с Траньковым в паре Татьяна Волосожар также начнёт тренировать.