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Алина Загитова рассказала о своей главной сопернице 

News.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы — 2019, рассказала о том, кто является её главной соперницей в спорте.
«Для меня самый главный соперник — это я», — сказала спортсменка порталу Sport24.ru 
Она также призналась, что пробовала исполнять четверные прыжки — риттбергер и флип, но главное — прокатать программы чисто.
В Загитовой что-то надломилось: Самодурова завоевала золото на ЧЕ
Алина Загитова лидировала на чемпионате Европы в Минске после короткой программы, но провалила произвольную программу, набрав всего 123,34 балла. В итоге фигуристка набрала 198,34 балла и стала второй, уступив золото 16-летней Софье Самодуровой.
Ранее News.ru писал о том, что Загитова поблагодарила своих поклонников за поддержку во время выступлений на чемпионате Европы и извинилась перед болельщиками, что не смогла показать свой лучший результат.
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Фигурное катание , Алина Загитова
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