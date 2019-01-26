13-летняя девочка выиграла чемпионат США по фигурному катанию

13-летняя спортсменка Алиса Лю стала победительницей чемпионата США по фигурному катанию, сообщает "Советский спорт"

Второе место на турнире заняла Брэди Теннелл. Тройку сильнейших замкнула Мэрайя Белл, информирует твиттер фигурного катания США.

Напомним, что в данный момент с 23 по 26 января проходит европейский турнир в Минске.

В женском одиночном катании россиянка Софья Самодурова заняла первое место, оставив на второй строчке олимпийскую чемпионку и свою соотечественницу Алину Загитову , которая во время исполнения произвольной программы допустила несколько грубых ошибок. Еще одна россиянка Станислава Константинова осталась четвертой.

Чемпионат Европы в столице Белоруссии завершится 26 января произвольными программами в танцах на льду и в мужском одиночном катании.