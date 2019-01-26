«Этот робот Тутберидзе сломался. Несите нового». Это о поражении Загитовой?

Алина боится, пропускает удар за ударом, на нее наводят порчу. Но она всё равно самая красивая и должна работать дальше. Спасибо за борьбу.

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 случилась сенсация. В соревнованиях женщин олимпийская чемпионка Алина Загитова провалила произвольную программу и не сумела выиграть золото. Первой стала другая россиянка — воспитанница Алексея Мишина Софья Самодурова.

Любители фигурного катания заговорили все и сразу. Это уже четвёртое подряд поражение Загитовой на основных турнирах (чемпионат мира, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы) после золота Олимпиады, и вариантов объяснения ее неудач всё меньше. Вот, например, самые распространённые, оставленные нашими читателями.

Загитова боится, это конец

tyr6666: «К сожалению, но напрашивается констатация того факта, что наша Алина очень сильно дрогнула характером. Слежу за каждым стартом олимпийской чемпионки, и чётко напрашивается чувство какого-то страха у Алины, даже непонятно перед чем и непонятно из-за чего и почему. И это хуже всего, когда чётко не ясна причина этого страха. Когда не понятно над чем работать, исправить всё невозможно. Думаю, что это все, — Алинка уже не сможет. Уверен, ЧМ она не поднимет совсем — мимо медалей. Очень обидно за неё, жаль девчонку.

Ей бы понимающего тренера

feeria: Удар за ударом! Сначала начинающая Кихира, потом ее Стася и юниорки обогнали, сегодня бывшая юниорка Софья. Страшно смотреть в будущее. Если бы еще у нее был понимающий тренер и благоприятная обстановка в „Самбо“, но нет. Сейчас разбитая поедет домой смотреть, как юниорки колотят четверные.

Плевать на хейтеров и завершать карьеру

quilla: По-человечески жаль Алину, но опять же: основной старт карьеры любого фигуриста она выиграла. Можно завершать. Плевать на хейтеров, плевать на все остальные турниры.

А Соне поздравления.

Забудь о тусовках. Тренируйся!

birigent: Алина, у тебя есть два пути. 1. Забыть о светских тусовках с миллионом поклонников и все свободное время посвящать тренировкам, чтобы олимпийская чемпионка не становилась серебряной на слабейшем за последние лет 50 чемпионате Европы. Надо так довести до совершенства уже освоенные прыжки, чтобы исполнять их, как божественный Юдзуру Ханю. Надо набраться сил и храбрости, чтобы включить в программу четверные прыжки.

Из 20 или 100 жён шейха ты долго будешь первой!

birigent: Второй путь — тебе, с твоей идеальной фигурой и обалденно красивым лицом, надо плюнуть на это чёртово катание и заняться модельным бизнесом. Будь фотомоделью, или своди нас с ума на показах моды Тома Хильфигера, Лагерфельда, Гуччи, Дольче и прочие кабаны. У тебя редкая красота! И это будет поводом какому-нибудь восточному шейху сделать тебе предложение. Не сомневайся: из 20 или 100 жён ты долго будешь первой!

Да на нее порчу наводят!

kornetka: Кажется, на Алину просто наводят порчу во время выступлений, и ничего смешного. Как так? Вы видели ее тренировочные прокаты, там практически идеально, а что же на турнирах? Психология? Почему тогда нет у нее психолога? Зачем говорить, что организм растет, тогда бы и на тренировках ничего бы не получалось, а она легко прыгает 3-3-3, причем абсолютно разные прыжки. Странно это, очень странно

Смотреть грустно. Но надо верить и ждать

annar: И как бы то ни было, спасибо Алине за борьбу! Мне было грустно смотреть на ее усилия, улыбаться и сдерживать настоящие эмоции. Буду верить и ждать, что она преодолеет тот барьер, который ей мешает показать то, что она, несомненно, умеет.

У Алины всё при себе. Работай!

ofiya: Алина молодец, что оценила свое выступление реально, значит легче будет работать дальше. Понимает, что виновата только сама. Надо просто дальше работать. Отключиться от негатива, как в пословице — собака лает, а караван идет. Может надо провести несколько сеансов с хорошим психологом, родители и тренеры помогают, но они в таких делах не специалисты. А так у нее все при себе, чтобы быть лучшей и работать, работать и работать.

И в конце у нас рубрика „Краткость — родственница таланта“. Ну или „Многа букоф не пишу“. Коротко, быстро и по делу в одной строке.

dartemius: Этот робот Тутберидзе сломался — несите нового!

m4102g: Алиночка тоже умница, трудилась и боролась до конца, что и показала, заняв по итогам турнира 2 место.

kozhedoob13: На ЧМ ловить нечего. Такую Загитову, как в этом году, японки разорвут на части…

chamcom: Привыкаем, что результаты Алины будут всё ниже и ниже.