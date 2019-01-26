Одолевшая Загитову спортсменка сделала признание

Чемпионка Европы высказалась о победе над Загитовой

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свой триумф на чемпионате Европы, где ей удалось обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову . Ее слова приводит « Российская Газета ».

16-летняя спортсменка призналась, что чувствует себя «немного неудобно» из-за того, что опередила Загитову. При этом Самодурова подчеркивает, что по праву заняла первое место.

«Я много работала. Значит, так должно было случиться», — заявила она и добавила, что золото чемпионата Европы добавит ей уверенности.

25 января Самодурова одержала победу на чемпионате Европы в Минске. Россиянка проводит свой первый сезон во взрослом катании. Загитова заняла второе место. Третья строчка досталась финской спортсменке Вивеке Линдфорс. После турнира Загитова заявила, что довольна вторым местом.

В 2018-м Загитова выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. За этим последовала победа и на континентальном первенстве.