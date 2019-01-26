Одолевшая Загитову спортсменка сделала признание

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Чемпионка Европы высказалась о победе над Загитовой 

Lenta.ru 1 час назад
Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свой триумф на чемпионате Европы, где ей удалось обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Ее слова приводит «Российская Газета».
16-летняя спортсменка призналась, что чувствует себя «немного неудобно» из-за того, что опередила Загитову. При этом Самодурова подчеркивает, что по праву заняла первое место.
«Я много работала. Значит, так должно было случиться», — заявила она и добавила, что золото чемпионата Европы добавит ей уверенности.
25 января Самодурова одержала победу на чемпионате Европы в Минске. Россиянка проводит свой первый сезон во взрослом катании. Загитова заняла второе место. Третья строчка досталась финской спортсменке Вивеке Линдфорс. После турнира Загитова заявила, что довольна вторым местом.
В 2018-м Загитова выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. За этим последовала победа и на континентальном первенстве.
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Фигурное катание , Видео , Алина Загитова , "Российская газета"
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